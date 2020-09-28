Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Gefährlicher Zauber

SAT.1Staffel 1Folge 21vom 28.09.2020
Gefährlicher Zauber

Folge 21: Gefährlicher Zauber

24 Min.Folge vom 28.09.2020Ab 6

Eine 45-jährige Kellnerin bekommt auf einmal so starke Schmerzen im Arm, dass sie sich an einer Scherbe schneidet! Warum will sie sich nicht schulmedizinisch behandeln lassen? Und wieso will sie alle mit der Ayurveda-Heilkunde bekehren? Was steckt hinter ihrem Verhalten?

