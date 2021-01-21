Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

SAT.1Staffel 1Folge 28vom 21.01.2021
24 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 6

Ein 24-Jähriger verhält sich wie auf Droge! Aber: Er will unbedingt einen Drogentest machen, um zu beweisen, dass er clean ist! Was steckt hinter seinem seltsamen Verhalten? - Leonie macht sich große Sorgen um ihren Bruder Jack - ihm fehlt ein Zahn und er blutet stark aus dem Mund! War er in eine Schlägerei verwickelt? Ist er wieder in kriminelle Kreise abgerutscht? Welches belastende Geheimnis trägt er mit sich herum?

SAT.1
