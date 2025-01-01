Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 36
Folge 36: Böse Zungen

23 Min.Ab 6

Teenager Alina sitzt mit Unterleibsschmerzen bei der Gynäkologin und ist schockiert, als die den Verdacht äußert, dass sie sich eine Geschlechtskrankheit zugezogen haben könnte. Alina ist nämlich noch Jungfrau. Hat ihr Freund sie etwa betrogen? - Was hat es mit Sabines Gleichgewichtsstörung auf sich, wegen der sie bereits fünfmal gestürzt ist? Wird sie ihre Prüfung zur staatlich anerkannten Hundetrainerin antreten können?

