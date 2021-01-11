Wo liegt der Hund begrabenJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 26: Wo liegt der Hund begraben
23 Min.Folge vom 11.01.2021Ab 6
Als eine Dogwalkerin mit geschwollenem Gesicht in der Gemeinschaftspraxis aufkreuzt, herrscht Alarmstufe Rot. Sie hat einen anaphylaktischen Schock. Lebensgefahr! Reagiert die 17-Jährige allergisch auf Tiere? - Für einen Kneipeninhaber in den besten Jahren werden unerklärlicher Gewichtsverlust und starke Hustenanfälle zur Plage. Schlummern in dem Mann bösartige Krebszellen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1