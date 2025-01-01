Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Unbefleckte Empfängnis

SAT.1Staffel 1Folge 33
Unbefleckte Empfängnis

Unbefleckte EmpfängnisJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 33: Unbefleckte Empfängnis

23 Min.Ab 6

Die 24-jährige Alice kommt mit starken Unterleibsschmerzen und Blutungen in die Praxis - und erfährt dort Unglaubliches! Doch was hat ihr Ex-Freund damit zu tun? - Ein werdender Vater klappt bei der ersten Ultraschalluntersuchung seiner Freundin zusammen. Warum reagiert er so heftig auf die Verkündung des Geschlechts?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen