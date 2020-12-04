Die Gemeinschaftspraxis
Folge 32: Trans-Aktion
23 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 6
Als Dragqueen Asta Canasta mit ihren High Heels umknickt, wird sie von einem jungen Patienten in der Gemeinschaftspraxis als sein Geschichtslehrer geoutet. Wie soll er das jetzt seiner Familie erklären? Und was ist mit Arzthelferin Mina los, die bei ihrer Geburtstagsfeier im Pausenraum plötzlich keuchend zusammenbricht?
Die Gemeinschaftspraxis
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1