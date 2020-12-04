Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Trans-Aktion

SAT.1Staffel 1Folge 32vom 04.12.2020
Folge 32: Trans-Aktion

23 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 6

Als Dragqueen Asta Canasta mit ihren High Heels umknickt, wird sie von einem jungen Patienten in der Gemeinschaftspraxis als sein Geschichtslehrer geoutet. Wie soll er das jetzt seiner Familie erklären? Und was ist mit Arzthelferin Mina los, die bei ihrer Geburtstagsfeier im Pausenraum plötzlich keuchend zusammenbricht?

