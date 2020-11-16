Die Gemeinschaftspraxis
Folge 38: Faltenfrei
23 Min.Folge vom 16.11.2020Ab 6
Eine 41-jährige Frau kommt mir rotem, dick geschwollenem Gesicht in die Gemeinschaftspraxis. Kurz darauf hat sie auch noch Atemprobleme und Bauchschmerzen. Liegt die Ursache vielleicht in der früheren Nikotinabhängigkeit der Patientin? - Ein spaßiger Besuch beim Onkel endet bei der Kinderärztin. Die besorgte Mutter vermutet, ihr sechsjähriger Sohn hat beim Onkel mal wieder zu viel Fast Food und Süßes gegessen. Aber dann stellt sich etwas ganz Überraschendes heraus.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1