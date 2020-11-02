Die Gemeinschaftspraxis
Folge 30: Sport ist Mord
23 Min.Folge vom 02.11.2020Ab 6
Eine 41-jährige Mutter kommt nach übermäßigem Sport mit schrecklichen Schmerzen im Brustkorb in die Praxis. Hat sie es im Fitnessstudio derart übertrieben oder steckt etwas anderes hinter ihren Beschwerden? - Ein junger Mann klagt über die Schwellung und Rötung seines Geschlechtsteils und muss den Ärzten ein Geheimnis preisgeben.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Copyrights:© SAT.1