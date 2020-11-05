Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Vagina Dentata

SAT.1Staffel 1Folge 37vom 05.11.2020
Vagina Dentata

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 37: Vagina Dentata

23 Min.Folge vom 05.11.2020Ab 6

Hilfe, die Vagina meiner Freundin beißt mich! Was steckt hinter der "schnappenden Vagina"? Das Team der Gemeinschaftspraxis fühlt dem skurrilen Leiden des 45-jährigen Patienten auf den Zahn. - Eine 55-jährige Frau wird mit einer Hüftprellung in die Praxis gebracht. Sie schwindelt über den Unfallhergang, was ihre besorgte Tochter auf die Palme bringt: Hat sich ihre Mutter wieder mit einem dieser jungen Tinder-Dates getroffen und sich etwa dabei verletzt?

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

