Die Gemeinschaftspraxis
Folge 34: Der Verlorene Penis
23 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 12
Ein junges Paar will das Feuer unter der Bettdecke mit einem Besuch in der Gemeinschaftspraxis neu entfachen. Doch was steckt wirklich hinter der Unlust der beiden? Die Experten eilen zur Rettung des Coitus! - Mutter Bine ist geschockt, als ihre sonst so brave Tochter Alena übertrieben sexy gestylt in der Gemeinschaftspraxis auftaucht und bei der Gynäkologin die Pille verlangt. Aber warum will das junge Mädchen während der Untersuchung ihre Sonnenbrille nicht absetzen?
