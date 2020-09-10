Die Gemeinschaftspraxis
Folge 7: Die Grünzeugsdiät
23 Min.Folge vom 10.09.2020Ab 6
Eine 37-jährige Frau kommt mit verwaschener Sprache und unsicherem Gang in die Praxis. Der Arzt kann einen Schlaganfall ausschließen. Als die Mutter der Patientin bald darauf mit exakt denselben Symptomen vor ihm steht, wird der Allgemeinmediziner vor ein großes Rätsel gestellt. Was ist mit den beiden Frauen los?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1