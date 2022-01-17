Die Gemeinschaftspraxis
Folge 1: Schwanensee
Folge vom 17.01.2022
Ria (15) soll bei der Schulaufführung vom "Schwanensee" als Hauptbesetzung einspringen. Doch bei der Generalprobe überfällt die junge Ballerina ein schrecklicher Juckreiz. Hat eine eifersüchtige Rivalin ihr Kostüm präpariert? - Nachdem sich ihr Mann Leon einnässt, ist Andrea alarmiert: Leidet der 45-Jährige an psychisch bedingter Urin-Inkontinenz? Oder setzt dem Bauzeichner massiver Jobstress zu?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
