Die Gemeinschaftspraxis

Liebe macht schwanger

SAT.1Staffel 4Folge 52vom 27.01.2022
Liebe macht schwanger

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 52: Liebe macht schwanger

24 Min.Folge vom 27.01.2022Ab 12

Eine 14-Jährige will sich partout nicht von der Gynäkologin untersuchen lassen. Ist sie mit ihrer Schwangerschaft überfordert? Oder hat sie etwas Schlimmes zu verbergen? - Eine 20-Jährige kommt in einem Hühnerkostüm und mit einem heftigen Ausschlag im Gesicht in die Praxis! Verschweigt die junge Frau etwas oder hat sie wirklich keine Ahnung, woher ihre Hautkrankheit kommt?

