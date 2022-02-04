Die Gemeinschaftspraxis
Folge 57: Die Angst schläft mit
23 Min.Folge vom 04.02.2022Ab 12
Lisa und Hannes hatten zum ersten Mal Sex. Ausgerechnet da reißt das Kondom. In der Praxis überkommt die 35-Jährige Panik, schwanger zu sein. Doch schnell wird klar, dass die Bürokauffrau etwas Elementares verschweigt. - Martina verliert den Boden unter den Füßen, als der Arzt beim Ultraschall einen Fleck in ihrer Leber entdeckt. Hat sie Krebs? Die 48-Jährige erhofft sich Trost von ihrem Mann, doch der reagiert anders als erwartet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1