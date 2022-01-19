Richtungswechsel für TimmyJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 55: Richtungswechsel für Timmy
Folge vom 19.01.2022
Der 7-jährige Timmy verschwindet plötzlich. Als der Schüler wieder auftaucht, ist er verletzt und leidet an Vergiftungssymptomen. Offenbar hat der Junge etwas im Wald gesucht - und daran ist sein verstorbener Opa nicht ganz unschuldig ... Die 43-jährige Steffi fragt sich, was mit ihrer Tochter los ist: Die Schülerin geht heimlich zum Arzt, obwohl sie panische Angst vor Viren und Keimen hat. Was verheimlicht der Teenager?
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
