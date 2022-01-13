Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 47vom 13.01.2022
23 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 12

Anastasia hat eigentlich einen Termin bei der Gynäkologin. Doch als ihre Tochter unerwartet in der Praxis auftaucht, überlegt die 58-Jährige es sich anders und sucht kurzerhand den Allgemeinmediziner auf. Was verheimlicht die Altenpflegerin? - Ein Patient (45) versucht sich panisch mit Händen und Füßen zu verständigen. Leidet der Trauerredner unter einer Stimmbandlähmung? Oder hat ein unverhoffter Heiratsantrag Alex die Sprache verschlagen?

