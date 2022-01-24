Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 49vom 24.01.2022
Folge 49: (Be)trügerische Bräune

23 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Fitnesstrainerin Maria fühlt sich schlapp und muss bei körperlicher Anstrengung brechen - ein No-Go in ihrem Job! Als sie dann auch noch unerklärlich braun wird, glaubt ihr Freund an eine Affäre.

