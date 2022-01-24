Die Gemeinschaftspraxis
Folge 49: (Be)trügerische Bräune
23 Min.Folge vom 24.01.2022Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Fitnesstrainerin Maria fühlt sich schlapp und muss bei körperlicher Anstrengung brechen - ein No-Go in ihrem Job! Als sie dann auch noch unerklärlich braun wird, glaubt ihr Freund an eine Affäre.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1