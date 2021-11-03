Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 45vom 03.11.2021
Folge 45: Babyfieber

23 Min.Folge vom 03.11.2021Ab 12

Eine 33-Jährige mit Kinderwunsch und dicker Beule am Kopf klagt über Unterleibsbeschwerden. Plötzlich wird auch ihr Partner krank. Wie hängt das alles zusammen? Und was hat ein beliebtes Dessert damit zu tun? - Alyssa (15) leidet an wiederkehrenden Bauchkrämpfen. Ist sie, wie ihr Vater, an der chronischen Darmkrankheit Morbus Crohn erkrankt oder ist etwas ganz anderes die Ursache für ihre Schmerzen?

