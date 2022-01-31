Die Gemeinschaftspraxis
Folge 60: Dinner at home
23 Min.Folge vom 31.01.2022Ab 12
In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Magenkrämpfe, Übelkeit und Atemnot. Mit diesen Symptomen quält sich eine Frau in die Gemeinschaftspraxis. War das Essen verdorben? Oder hat die Köchin aus Eifersucht auf die Halbschwester nachgeholfen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1