Die Gemeinschaftspraxis
Folge 41: Oma in Sorge
23 Min.Folge vom 14.01.2022Ab 12
Oma Anni (48) gibt sich als Mutter ihrer Enkelin Emma (10) aus, weil sie sich große Sorgen um das Wohl des Kindes macht und den Eindruck hat, es wird zu Hause vernachlässigt. Der Plan scheitert, aber woran leidet die morgentlich stets verquollene Emma wirklich? - Kosmetikerin Samantha (29) hat neuerdings eine entzündete Stelle auf der Nase und fühlt sich völlig entstellt. Da inzwischen nicht nur ihre Kunden, sondern auch ihr Freund auf Distanz geht, fürchtet sie um ihre Zukunft.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1