SAT.1Staffel 4Folge 53
23 Min.Ab 12

Am Morgen nach der Hochzeit wacht Janine mit einem abgeschlossenen Keuschheitsgürtel auf und bohrt sich beim Befreiungsversuch auch noch damit ins Bein. Wer hat ihr im Schlaf diesen bösen Streich gespielt? Und warum hat ihr Mann David plötzlich Unterleibsschmerzen? Will Janines Schwester Eva das junge Eheglück sabotieren?

SAT.1
