Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Gemeinschaftspraxis

Tierisches Problem

SAT.1Staffel 4Folge 11vom 09.02.2022
Tierisches Problem

Tierisches ProblemJetzt kostenlos streamen

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 11: Tierisches Problem

23 Min.Folge vom 09.02.2022Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Was macht ein Alpaka in der Gemeinschaftspraxis? Und woher kommt die Nesselsucht seiner Besitzerin? Ist sie plötzlich gegen ihr geliebtes Tier allergisch?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Gemeinschaftspraxis
SAT.1
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen