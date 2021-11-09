Sieh mal was da schlummertJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 17: Sieh mal was da schlummert
24 Min.Folge vom 09.11.2021Ab 12
Als Marvin in eine Scherbe tritt und trotz heftiger Blutung nichts spürt, ist Freundin Kim alarmiert! Tatsächlich empfindet er im kleinen Zeh keinen Schmerz. Doch das ist nur der Anfang. - Jessica ist besorgt! Tochter Sofie hat nur noch ihr Handy im Kopf und ist deshalb gegen eine Laterne gelaufen. Auch ihr Blutdruck ist zu hoch. Ist eine Handyspielsucht schuld oder steckt etwas noch Gefährlicheres dahinter?
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1