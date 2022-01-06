Vergiftete MännlichkeitJetzt kostenlos streamen
Die Gemeinschaftspraxis
Folge 21: Vergiftete Männlichkeit
23 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12
Seit einer Woche kommen Philipp und Kevin Reihert mit den merkwürdigsten Verletzungen in die Gemeinschaftspraxis. Doch die Brüder wollen einfach nicht sagen, woher diese stammen. Was verheimlichen die beiden Jungs? - Nadine will nach einem Autounfall so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Dafür riskiert sie sogar ihre Gesundheit. Was steckt hinter dem übertriebenen Ehrgeiz der jungen Mutter?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1