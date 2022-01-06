Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Vergiftete Männlichkeit

SAT.1Staffel 4Folge 21vom 06.01.2022
Vergiftete Männlichkeit

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 21: Vergiftete Männlichkeit

23 Min.Folge vom 06.01.2022Ab 12

Seit einer Woche kommen Philipp und Kevin Reihert mit den merkwürdigsten Verletzungen in die Gemeinschaftspraxis. Doch die Brüder wollen einfach nicht sagen, woher diese stammen. Was verheimlichen die beiden Jungs? - Nadine will nach einem Autounfall so schnell wie möglich wieder auf die Beine kommen. Dafür riskiert sie sogar ihre Gesundheit. Was steckt hinter dem übertriebenen Ehrgeiz der jungen Mutter?

