Die Gemeinschaftspraxis

Nur die harten kommen in den Garten

SAT.1Staffel 4Folge 22vom 25.11.2021
Nur die harten kommen in den Garten

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 22: Nur die harten kommen in den Garten

23 Min.Folge vom 25.11.2021Ab 12

Sturer Hobbygärtner mit Thrombose? Per rollendem Hochbeet wird der 56-Jährige in die Praxis gefahren und hat außer seinem geschwollenen Fuß noch mehr zu vertuschen. Und: Rockabilly, Rollerskates, erstes Date: Martinas (45) Treffen mit Christian wird zum Albtraum! Hat die Frau einen Hitzeschlag erlitten? Und was verbirgt sie vor ihrem Date?

