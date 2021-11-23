Die Gemeinschaftspraxis
Folge 28: Losing my religion
23 Min.Folge vom 23.11.2021Ab 12
Eine Nonne zum Verlieben: Ruth (34) hat das fromme Leben aufgegeben, um Jakob zu heiraten. Mit ihm entdeckt sie neue Sphären - Liebe, Lust und Leidenschaft. Doch da gibt es ein pikantes Problem. Und: Mutter Sibylle (41) macht sich Sorgen. Ihre Tochter Flora (17) hustet sich seit Wochen die Seele aus dem Leib. Zwingt ein rücksichtsloser Arbeitgeber die Auszubildende, trotz einer ansteckenden Lungenentzündung im Seniorenheim zu arbeiten?
