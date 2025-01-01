Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Gemeinschaftspraxis

Die letzten 20 Jahre

SAT.1Staffel 4Folge 29
Die letzten 20 Jahre

Die Gemeinschaftspraxis

Folge 29: Die letzten 20 Jahre

23 Min.Ab 12

In den Bundesländern Bayern, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie in Rheinland-Pfalz sehen Sie Mo-Fr von 17:30-18:00 Uhr die SAT.1 Regional-Magazine. In allen anderen Verbreitungsgebieten zeigt SAT.1 "Die Gemeinschaftspraxis". // Als Matthias (47) von der Leiter fällt und mit dem Fuß in einem Eimer steckenbleibt, ahnt Ehefrau Tanja nicht, dass nicht Schusseligkeit, sondern Schwindel die Ursache dafür ist.

Die Gemeinschaftspraxis
Die Gemeinschaftspraxis

Die Gemeinschaftspraxis

