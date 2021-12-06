Die Gemeinschaftspraxis
Folge 31: Eiskalt erwischt
23 Min.Folge vom 06.12.2021Ab 12
Eine 52-jährige Lehrerin wird nackt, verschrammt und mit akutem Verlust ihres Kurzzeitgedächtnisses in die Praxis gebracht. Was ist mit der bislang völlig gesunden Frau passiert? Wurde sie etwa Opfer eines Gewaltverbrechens?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Gemeinschaftspraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1