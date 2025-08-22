Die Habsburger
Folge 4: Kaiser und Republik
25 Min.Folge vom 22.08.2025
Mitten im Ersten Weltkrieg erfolgt ein letzter Herrscherwechsel im Haus Habsburg. Kaiser Karl kommt 1916 an die Macht. Zwei Jahre später zerfällt das Habsburgerreich. Die Republik Deutschösterreich erlässt das „Habsburgergesetz“. Erst 1982 darf Kaiserin Zita wieder nach Österreich einreisen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Habsburger
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv