Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Habsburger

Kaiser und Republik

krone.tvStaffel 1Folge 4vom 22.08.2025
Kaiser und Republik

Kaiser und RepublikJetzt kostenlos streamen

Die Habsburger

Folge 4: Kaiser und Republik

25 Min.Folge vom 22.08.2025

Mitten im Ersten Weltkrieg erfolgt ein letzter Herrscherwechsel im Haus Habsburg. Kaiser Karl kommt 1916 an die Macht. Zwei Jahre später zerfällt das Habsburgerreich. Die Republik Deutschösterreich erlässt das „Habsburgergesetz“. Erst 1982 darf Kaiserin Zita wieder nach Österreich einreisen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Habsburger
krone.tv
Die Habsburger

Die Habsburger

Alle 1 Staffeln und Folgen