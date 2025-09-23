Die Habsburger
Folge 6: Habsburgs Kriege
36 Min.Folge vom 23.09.2025
Von mittelalterlichen Ritterschlachten zu Panzergefechten während des Ersten Weltkrieges: Immer wieder sind die Habsburger in militärische Auseinandersetzungen verwickelt. Prinz Eugen beschert Österreich ein „Heldenzeitalter“, mit der Niederlage der k.u.k. Armee 1918 stürzt die Habsburgermonarchie.
Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv