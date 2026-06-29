Willkommen im SonnenhofJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 1: Willkommen im Sonnenhof
34 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
Lilli kehrt an den Sonnenhof zurück, um ihn wieder zu eröffnen und zu dem Zuhause zu machen, der er einmal für ihre Familie war. Doch ihre Idee kommt nicht bei all ihren Geschwistern gut an. So bricht die alte Rivalität mit ihrer Schwester Julia, die den Gasthof verkaufen will, wieder auf. Während Lilli jedoch optimistisch die Hoffnung nicht aufgibt, auch ihre Schwester noch ins Boot zu holen, ahnt sie nicht, dass ihr geheimer Schwarm ausgerechnet Julias Ehemann ist.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn