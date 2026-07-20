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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Die Last eines Geheimnisses

SAT.1Staffel 1Folge 16vom 20.07.2026
Die Last eines Geheimnisses

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 16: Die Last eines Geheimnisses

34 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Um den Sonnenhof zu retten, muss Lilli den Bankberater vom zukünftigen Erfolg des Hofes überzeugen, während Sebastian Julia aus dem Haus lockt. Obwohl Lilli erfolgreich ist, droht das Geheimnis dann doch vor Julia aufzufliegen - bis Marc in letzter Sekunde einschreitet. Als Lilli ihm dann von der drohenden Pleite erzählt und er sie auffängt, merkt Marc, dass er sich vor seinen Gefühlen für Lilli nicht verstecken kann.

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