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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Team Sonnenhof

SAT.1Staffel 1Folge 11vom 13.07.2026
Team Sonnenhof

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 11: Team Sonnenhof

34 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Während Lilli sich in die Rettung des Sonnenhofs stürzt, wächst auch ihr schlechtes Gewissen, die drohende Pleite vor ihrer Familie zu verheimlichen. Dieses Geheimnis teilt sie nur mit Sebastian, dessen Eheprobleme mit Julia dadurch nur schwieriger werden. Erst als Lillis Bemühungen um den Hof Früchte tragen und sie Sebastian begeistert in die Arme fliegt, merkt sie, dass ein gemeinsames Geheimnis ein größeres Problem ist, als sie dachte.

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