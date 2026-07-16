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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Die Braut, die sich nicht traut

SAT.1Staffel 1Folge 14vom 16.07.2026
Die Braut, die sich nicht traut

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Folge 14: Die Braut, die sich nicht traut

34 Min.Folge vom 16.07.2026Ab 12

Lilli schiebt ihre Sorge, dass Sebastian auch etwas für sie empfinden könnte, zunächst beiseite, um die verschwundene Braut zu finden und die für den Sonnenhof so wichtige Hochzeit zu retten, was ihr mit einem Appell für die Liebe gelingt. Als sie endlich mit Sebastian spricht, dem Konstantin deutlich gemacht hat, dass er sich entscheiden muss, streitet der kühl jegliche Gefühle für Lilli ab, was sie einerseits erleichtert, aber sie unwillkürlich auch verletzt.

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