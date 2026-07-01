Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Gegenläufigkeit

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 08.07.2026
Joyn+
Gegenläufigkeit

GegenläufigkeitJetzt ohne Werbung streamen

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 8: Gegenläufigkeit

35 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12

Aufgewühlt gesteht Lilli Becky die Wahrheit, als diese dahinterkommt, dass ausgerechnet Sebastian der Mann ist, dem Lilli in der Angelhütte begegnet ist. Lilli beteuert, dass sie gegen die Anziehung ankämpft und für nichts die Versöhnung mit Julia riskieren will. Sie ahnt nicht, dass es Sebastian ganz ähnlich geht.

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
SAT.1
Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Alle 1 Staffeln und Folgen