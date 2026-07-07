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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Nachwehen

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 07.07.2026
Nachwehen

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 7: Nachwehen

34 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Lilli ist erleichtert, dass ihre Geschwister es ihr nicht übel nehmen, dass ihr Vater sie vor seinem Tod angerufen hat - alle bis auf Julia. Die ist tief getroffen, dass ihr Vater sich mit seiner letzten Mission nicht an sie, sondern ausgerechnet an Lilli gewendet hat. Lilli ist dennoch entschlossen, die Versöhnung mit ihrer Schwester nicht aufzugeben, auch wenn Julia nicht bereit ist, ihr zu vergeben.

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