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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Hochzeitsvorbereitungen

SAT.1Staffel 1Folge 12vom 14.07.2026
Hochzeitsvorbereitungen

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 12: Hochzeitsvorbereitungen

33 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Lilli ist voller Tatendrang, als sich die Möglichkeit bietet, im Sonnenhof eine Hochzeit auszurichten und alle bereit sind anzupacken. Während sie aber vor Marc bedauert, den richtigen Mann zum Heiraten noch nicht gefunden zu haben, kommen sich Julia und Sebastian über das Thema Hochzeit wieder näher. Als Lilli in den nahen Moment der beiden reinplatzt, versetzt ihr das ungewollt einen Stich, den sie aber im Angesicht des scheinbaren Glücks ihrer Schwester zur Seite drängt.

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