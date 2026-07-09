Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 9: Standhaftigkeit
33 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 12
Lilli zweifelt an ihrem Vorhaben, den Sonnenhof zu führen, als eine defekte Brandschutzanlage sie zwingt, den Gasthof zu schließen und Julia für den Verkauf appelliert. Doch die anderen Geschwister stehen hinter Lilli und auch Marc baut sie wieder auf. Trotzdem weiß Lilli, dass jetzt keine Katastrophe mehr passieren darf. Doch parallel macht Sebastian in den Finanzunterlagen des Sonnenhofs eine erschreckende Entdeckung.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn