Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 18: Überraschungsbesuch
33 Min.Folge vom 22.07.2026Ab 12
Die als Überraschung gedachte verfrühte Ankunft von Lillis Sohn Jasper, sorgt für Aufregung im Sonnenhof: Erst hält ihn Julia, die ihren Neffen seit Jahren nicht gesehen hat, für einen Dieb, dann schließt Lilli ihren Sohn umso glücklicher in die Arme. Während sich die Lamminger-Familie mit Jaspers Eintreffen weiter komplettiert, entdeckt Ella im Praxisalltag neue Seiten an Konstantin, die ihn ihr zunehmend sympathisch machen.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn