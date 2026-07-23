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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Neue Hoffnung

SAT.1Staffel 1Folge 19vom 23.07.2026
Neue Hoffnung

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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof

Folge 19: Neue Hoffnung

34 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Angespannt wartet Lilli auf Nachricht von der Bank: Wird ihr Rückzahlungsplan genehmigt oder verlieren die Lammingers ihr Zuhause - ausgerechnet jetzt, wo die Familie an diesem Ort immer weiter zusammenwächst? Nachdem sie einen schönen Nachmittag mit Marc verbringt, gibt der gegenüber Vater Bernhard zu, inzwischen mehr für Lilli zu empfinden. Dabei ahnt er nicht, dass beinahe zeitgleich Sebastian vor ihr steht, um ihr die Entscheidung der Bank mitzuteilen.

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