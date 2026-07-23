Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Folge 19: Neue Hoffnung
34 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12
Angespannt wartet Lilli auf Nachricht von der Bank: Wird ihr Rückzahlungsplan genehmigt oder verlieren die Lammingers ihr Zuhause - ausgerechnet jetzt, wo die Familie an diesem Ort immer weiter zusammenwächst? Nachdem sie einen schönen Nachmittag mit Marc verbringt, gibt der gegenüber Vater Bernhard zu, inzwischen mehr für Lilli zu empfinden. Dabei ahnt er nicht, dass beinahe zeitgleich Sebastian vor ihr steht, um ihr die Entscheidung der Bank mitzuteilen.
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Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Joyn