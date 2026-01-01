Die Landarztpraxis
Folge 10: Lebenszeichen
34 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12
Was verbirgt Simon? Während Vicki darüber mit ihrer Freundin Isa spricht, wird ihr schnell bewusst, dass nicht nur Simon Geheimisse hat - auch sie trägt einen Schmerz mit sich, über den sie noch nicht bereit ist zu reden. Doch das ändert sich, als Simon mit einem geheimnisvollen Koffer vor ihr steht, der ihr nachgesandt wurde. Ein Lebenszeichen, mit dem die völlig überrumpelte Vicki nicht mehr gerechnet hat.
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln