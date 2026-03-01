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Die Landarztpraxis

Mit den besten Absichten

SAT.1Staffel 4Folge 60vom 27.03.2026
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Die Landarztpraxis

Folge 60: Mit den besten Absichten

35 Min.Folge vom 27.03.2026Ab 12

Vicki ist erleichtert, dass Simons Unschuld doch noch bewiesen werden konnte. Während sie ihm glücklich um den Hals fällt, reagiert Simon jedoch distanziert. Als sie ihn deshalb zur Rede stellt, erfährt sie, dass Simon mittlerweile glaubt, dass sie mit einem Mann wie Fabian glücklicher wäre. Während Vicki darin verletzt nur eine weitere Ausrede sieht, erkennt Simon seinen Fehler und beschließt, für seine Liebe zu Vicki zu kämpfen.

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