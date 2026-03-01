Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 55vom 20.03.2026
35 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Vicki kämpft mit Simons Zurückweisung und findet bei Fabian Ablenkung. Doch dabei rutscht Fabian im Halbschlaf ein Liebesgeständnis heraus. Während der sich darüber gar nicht bewusst ist, muss Vicki sich fragen, was es zu bedeuten hat. Vicki ist erleichtert, als sich zunächst alles als ein Missverständnis herauszustellen scheint. Doch als sie Fabian daraufhin amüsiert von ihrem Verdacht berichtet, ist dieser entgegen aller Vorsätze ehrlich.

