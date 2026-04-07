Die Landarztpraxis
Folge 65: Ein verletztes Herz
33 Min.Folge vom 07.04.2026Ab 12
Trotz ihrer Verletzung ist Vicki wild entschlossen, sich von ihrem Liebesschmerz nicht unterkriegen zu lassen. Während Vicki die Praxisbelegschaft und ihre Freundin Bianca mit ihrer abgeklärten Souveränität überrascht, beschleicht Fabian das unwohle Gefühl, dass Vicki ihnen allen nur etwas vormacht. Deswegen sucht Fabian Max auf und bittet ihn, für Vicki da zu sein. In den tröstenden Armen ihres Bruders kann Vicki ihrem Liebeskummer dann doch endlich freien Lauf lassen.
Weitere Folgen in Staffel 4
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: filmpool entertainment GmbH Köln