Die Landarztpraxis
Folge 51: Alle für einen
35 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Vicki kann nicht verstehen, dass Simon ihr Angebot, ihm bei der Polizei ein Alibi zu geben, ausschlägt. Auch bei Max stößt Vickis Idee nicht auf Begeisterung. Doch ein letzter emotionaler Appell Simons bringt Vicki zum Umdenken. Und auch die Zweifel, die Max und Julian an Simons Unschuld hatten, gehören der Vergangenheit an. Als eine laute Minderheit des Dorfes in Simon eine Gefahr sieht, stellt sich nicht nur Vicki schützend vor Simon, sondern auch seine Freunde.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln