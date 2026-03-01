Die Landarztpraxis
Folge 52: Elternliebe
34 Min.Folge vom 17.03.2026Ab 12
Vicki und Simon sind alarmiert, als ein zuckerkrankes Touristenkind verschwindet. Erst in letzter Minute findet Simon eine Spur, die ihn zu dem bereits bewusstlosen Kind führt. So kann er dafür sorgen, dass Vicki es gerade noch rechtzeitig mit Insulin versorgt. Das bewegende Erlebnis bringt Simon dazu, sich auch der eigenen Vergangenheit zu stellen. Vicki spendet ihm Trost und Kraft, sodass Simon das Gefühl hat, einen weiteren Schritt zu seiner Heilung gemacht zu haben.
Die Landarztpraxis
Genre:Drama, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln