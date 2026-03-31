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Die Landarztpraxis

Die Wahrheit über Väter

SAT.1Staffel 4Folge 62vom 31.03.2026
Die Wahrheit über Väter

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Die Landarztpraxis

Folge 62: Die Wahrheit über Väter

34 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Vicki und Simon schweben nach ihrer ersten gemeinsamen Nacht im siebten Himmel. Während Vicki Fabians Halbschwester Ella kennenlernt, die nach Wiesenkirchen zurückgekehrt ist, um sich mit dem erkrankten Georg zu versöhnen, bereitet Simon eine Überraschung für sie vor: ein romantisches Picknick. Als das Date jedoch ins Wasser fällt, muss Simon improvisieren. Unterdessen sieht Ella ihre Zweifel bestätigt, als Georg sich vor Oskar im Ton vergreift.

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