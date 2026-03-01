Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Landarztpraxis

Kein Entkommen

SAT.1Staffel 4Folge 53vom 18.03.2026
Kein Entkommen

Kein EntkommenJetzt kostenlos streamen

Die Landarztpraxis

Folge 53: Kein Entkommen

34 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12

Vicki fühlt sich Simon verbundener denn je. Dem heimlich verliebten Fabian versetzt das bei seiner Rückkehr einen Stich. Als er dann auch noch von der polizeilichen Ermittlung gegen Simon erfährt, schießt Fabian in seiner Sorge übers Ziel hinaus. Während die verletzte Vicki Trost bei ihrem Bruder findet, erkennt Fabian nicht nur, dass er zu weit gegangen ist, sondern auch, dass es womöglich Zeit wird, Vicki seine Gefühle zu beichten.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Die Landarztpraxis
SAT.1
Die Landarztpraxis

Die Landarztpraxis

Alle 4 Staffeln und Folgen