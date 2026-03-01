Die Landarztpraxis
Folge 53: Kein Entkommen
34 Min.Folge vom 18.03.2026Ab 12
Vicki fühlt sich Simon verbundener denn je. Dem heimlich verliebten Fabian versetzt das bei seiner Rückkehr einen Stich. Als er dann auch noch von der polizeilichen Ermittlung gegen Simon erfährt, schießt Fabian in seiner Sorge übers Ziel hinaus. Während die verletzte Vicki Trost bei ihrem Bruder findet, erkennt Fabian nicht nur, dass er zu weit gegangen ist, sondern auch, dass es womöglich Zeit wird, Vicki seine Gefühle zu beichten.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln