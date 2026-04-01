Was bleibt, wenn Liebe gehtJetzt kostenlos streamen
Die Landarztpraxis
Folge 67: Was bleibt, wenn Liebe geht
34 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Vicki stürzt sich mit Feuereifer in die Arbeit, um ja keinen Gedanken an Simon zuzulassen. Mit dem Rückhalt ihrer Freunde gelingt es ihr sogar, sich dem Getuschel der Wiesenkirchner zu stellen. Doch ein schmerzlicher Moment der falschen Hoffnung, Simon könnte zurückgekehrt sein, wirft Vicki erneut aus der Bahn. Sie ahnt nicht, dass auch er nicht aufhören kann, an sie zu denken.
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Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
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