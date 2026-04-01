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Die Landarztpraxis

Was bleibt, wenn Liebe geht

SAT.1Staffel 4Folge 67vom 09.04.2026
Was bleibt, wenn Liebe geht

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Die Landarztpraxis

Folge 67: Was bleibt, wenn Liebe geht

34 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Vicki stürzt sich mit Feuereifer in die Arbeit, um ja keinen Gedanken an Simon zuzulassen. Mit dem Rückhalt ihrer Freunde gelingt es ihr sogar, sich dem Getuschel der Wiesenkirchner zu stellen. Doch ein schmerzlicher Moment der falschen Hoffnung, Simon könnte zurückgekehrt sein, wirft Vicki erneut aus der Bahn. Sie ahnt nicht, dass auch er nicht aufhören kann, an sie zu denken.

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