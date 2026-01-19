Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 11vom 19.01.2026
34 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12

Vicki muss all ihre Kraft zusammennehmen, um Hannes' Koffer, den ersten Hinweis auf dessen Verbleib, zu öffnen. Die Enttäuschung folgt prompt: Statt Hinweise für den Grund seines Verschwindens, findet sie Sommersachen. Während ihr Leben auseinandergefallen ist, scheint Hannes Urlaub gemacht zu haben. In ihrer Wut ist Simon der einzige, der ihr ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann - bis Julian Simon zu einer unbedachten Aussage über Vicki treibt, die sie verletzt mitbekommt.

SAT.1
