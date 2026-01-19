Die Landarztpraxis
Folge 11: Halbwahrheiten
34 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Vicki muss all ihre Kraft zusammennehmen, um Hannes' Koffer, den ersten Hinweis auf dessen Verbleib, zu öffnen. Die Enttäuschung folgt prompt: Statt Hinweise für den Grund seines Verschwindens, findet sie Sommersachen. Während ihr Leben auseinandergefallen ist, scheint Hannes Urlaub gemacht zu haben. In ihrer Wut ist Simon der einzige, der ihr ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann - bis Julian Simon zu einer unbedachten Aussage über Vicki treibt, die sie verletzt mitbekommt.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Landarztpraxis
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln